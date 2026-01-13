Confirman identidad de hombre hallado sin vida en el río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Autoridades confirmaron que el cuerpo localizado la mañana de este sábado en el Río Bravo corresponde a José Antonio Sánchez Ríos, de 35 años, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 5 de enero, luego de intentar cruzar el afluente hacia los Estados Unidos.

De acuerdo con los datos recabados, el hombre buscaba llegar de manera irregular a Eagle Pass, Texas, desde un punto cercano a Piedras Negras, cuando fue vencido por la fuerza de la corriente.

José Antonio realizó el cruce la noche del 4 de enero junto a su sobrino, Ángel Carrillo, de 16 años, en el área conocida como Isla del Mudo. El menor declaró que durante el trayecto la intensidad del agua los separó, perdiendo contacto con su familiar.

Después de varias horas de caminar sin orientación, el adolescente logró llegar a la avenida Industrial, donde solicitó ayuda. Fue atendido por autoridades locales y posteriormente canalizado a la Pronnif, lo que permitió iniciar el reporte formal de desaparición.

Las acciones de búsqueda comenzaron ese mismo lunes y se mantuvieron activas durante varios días. Finalmente, este sábado el cuerpo fue localizado en el sector del Paseo del Río.

La Agencia de Investigación Criminal dio a conocer que el caso fue notificado por Grupo Beta, indicando que el cuerpo fue recuperado por el Departamento de Bomberos de Eagle Pass. De manera preliminar, se estableció su identidad al coincidir las características físicas y los tatuajes con los del hombre reportado como desaparecido por un familiar.

Las autoridades competentes realizarán los procedimientos legales correspondientes para la identificación oficial y la repatriación del cuerpo, debido a que José Antonio Sánchez Ríos era originario del estado de Guanajuato.