Activan Brigada Invernal 2026 en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, Coah.– Como parte de una acción simultánea en los 38 municipios de Coahuila, y por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez y del coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, en Piedras Negras se activó la Brigada Invernal 2026.

La Brigada Invernal 2026 se activa en todos los municipios de Coahuila para enfrentar las bajas temperaturas.

El coordinador regional de Mejora Coahuila, Franco González Treviño, informó que se realizaron recorridos en colonias consideradas vulnerables, donde se entregaron más de 100 cobijas y despensas a familias de escasos recursos, como medida preventiva ante las bajas temperaturas.

Más de 100 cobijas y despensas fueron entregadas a familias en colonias vulnerables de Piedras Negras.

Indicó que, además de los recorridos, se atendieron solicitudes de apoyo recibidas a través de las redes sociales de la dependencia y de manera directa, acudiendo hasta los domicilios de las personas que pidieron ayuda.

Franco González asegura que las acciones de apoyo se mantendrán ante nuevas ondas gélidas en la región.

González Treviño señaló que estas acciones se mantendrán de forma permanente y se reactivarán de inmediato en caso de que se registre una nueva onda gélida en la región.