Investigan robo de 80 mil pesos y presunta violencia familiar en estética de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General de Justicia del Estado inició una investigación por el robo de 80 mil pesos y presunta violencia familiar en perjuicio de la propietaria de una estética ubicada en el primer cuadro de Piedras Negras, luego de que la mujer señalara a su pareja sentimental como responsable de los hechos.

La afectada, identificada como Laura N, acudió ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente contra Randall N, de origen costarricense, a quien acusa de haber sustraído el dinero y de ejercer violencia dentro de la relación.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que se tomó conocimiento del ilícito al tratarse de una persona que mantenía una relación de pareja con la víctima, por lo que el caso también se analiza como violencia familiar en su modalidad económica.

"Se está integrando una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar, considerando que la sustracción de dinero dentro de una relación de pareja puede constituir violencia económica", explicó el funcionario, quien agregó que la denuncia de la víctima es el principal elemento para el desarrollo del expediente.

Asimismo, señaló que ya se cuenta con la declaración de la mujer y que las investigaciones continúan en coordinación con el Centro de Empoderamiento de la Mujer. "Confiamos en que en los próximos días se pueda avanzar de manera importante en este expediente, ya que contamos con buenas líneas de investigación", concluyó Rodríguez Ríos.