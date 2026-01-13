Detenidos tres sujetos por hechos violentos en la colonia Lázaro Cárdenas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Durante el fin de semana, tres sujetos —entre ellos un menor de edad— protagonizaron una serie de hechos violentos en la colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras, donde realizaron al menos ocho disparos contra una vivienda habitada.

De acuerdo con información oficial, tras el ataque armado los individuos agredieron a un taxista, a quien despojaron de dinero en efectivo mediante el uso de la violencia. Posteriormente, durante su huida a bordo de una camioneta Ford F-150 color gris, ocasionaron daños al impactar contra dos vehículos, uno de ellos también un taxi.

Acciones de la autoridad

Luego de activarse un protocolo de emergencia y búsqueda, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Civil Coahuila, lograron la detención de los presuntos responsables, identificados como Francisco Javier "N", de 17 años; Carlos Alberto "N", de 19 años, ambos originarios de Piedras Negras; y José G., de 28 años, de nacionalidad estadounidense.

Durante las investigaciones, las autoridades aseguraron un arma de fuego larga, calibre 9 milímetros, presuntamente utilizada durante el ataque. Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Detalles confirmados

El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que los implicados enfrentan cargos por homicidio en grado de tentativa, robo con la agravante de violencia y daños, mientras que el menor de edad quedó a disposición del juez especializado en materia de adolescentes.

Indicó que en las próximas audiencias iniciales, un juez de la causa determinará la situación jurídica de cada uno de los imputados.