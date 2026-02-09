Localizan sin vida a mujer de 42 años en la colonia Periodistas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Una mujer de 42 años de edad fue encontrada sin vida la mañana de este lunes al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Periodistas, en el municipio de Piedras Negras, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio tras recibir un reporte al sistema de emergencias 911 y confirmaron el fallecimiento de quien fue identificada como Mayra Soledad N.

Familiares de la víctima manifestaron desconocer las causas que derivaron en este hecho. Personal de las autoridades correspondientes realizó las diligencias legales y el levantamiento de información para integrar el expediente correspondiente.

Acciones de la autoridad

Durante la atención del caso, una mujer adulta mayor y dos menores de edad, familiares directos de la fallecida, presentaron crisis nerviosa, por lo que fueron trasladados al Hospital General Doctor Salvador Chavarría para recibir atención médica.

Detalles confirmados

De acuerdo con datos oficiales, este hecho se suma a otros tres registrados en lo que va del año en Piedras Negras. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a buscar apoyo emocional y orientación profesional ante situaciones de crisis.