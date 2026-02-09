Refuerzan llamado a vacunarse ante alerta nacional por sarampión

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Ante la alerta a nivel nacional por la presencia continua de casos de sarampión, autoridades de salud reiteraron el llamado a la población a revisar su esquema de vacunación y acudir a los centros de salud en caso de presentar síntomas respiratorios.

Acciones de la autoridad

El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, Roberto Belloc Sandoval, subrayó que la vacunación es la principal medida de prevención, por lo que exhortó a la ciudadanía a verificar su cartilla y, en caso de desconocer su estatus vacunal, acudir a una unidad médica para su revisión.

"El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y se transmite por vía respiratoria, por lo que el uso de cubrebocas y el lavado frecuente de manos son fundamentales", explicó.

Detalló que el padecimiento inicia con síntomas respiratorios como escurrimiento nasal, tos y fiebre, y en algunos casos conjuntivitis, para posteriormente presentar erupciones cutáneas que comienzan en la cabeza y descienden progresivamente hacia el resto del cuerpo, respetando generalmente las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Síntomas de sarampión

Indicó que, ante la presencia de estos síntomas, es indispensable no acudir a la escuela ni a espacios públicos, utilizar cubrebocas y acudir de inmediato a consulta médica, además de informar si se tuvo contacto con alguna persona con signos compatibles con la enfermedad.

Belloc Sandoval destacó que el sarampión es clínicamente diferenciable de otros padecimientos, como la varicela, y que una detección oportuna permite activar los protocolos de vigilancia epidemiológica.

Asimismo, aseguró que los centros de salud pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria Uno cuentan con suficientes biológicos para atender la demanda y que esta semana iniciarán campañas intensivas de vacunación, enfocadas principalmente en personas que no acuden regularmente a atención médica.

Finalmente, reiteró que las vacunas están disponibles en las unidades médicas y que el objetivo es prevenir brotes y proteger a la población, especialmente a niñas y niños.