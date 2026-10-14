"Los veían como pareja amorosa": Vecinos se manifiestan tras feminicidio en Praderas

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Aunque reconocían que tenían problemas y eran celosos, vecinos de la colonia Praderas describieron a Ángela "N" y Karla Berenice Hernández de la Cruz como una pareja amorosa, cuya convivencia cotidiana no hacía imaginar el desenlace violento que tuvo su relación.

La tarde del martes, Ángel, de 45 años, presuntamente le quitó la vida a su esposa, de 35, a quien habría atacado con un machete y golpeado con un martillo.

Uno de los vecinos recordó que ambos mostraban afecto, pese a las diferencias que enfrentaban. Aseguró que, desde su perspectiva, se trataba de una pareja que se quería, pero llegaban a tener problemas.

"Se veía que eran bastante amorosos. Como que sí se querían, a su manera, pero sí se querían", relató.

El entrevistado también mencionó que Ángel se había quedado sin trabajo y atravesaba dificultades económicas, aunque aclaró que desconocía otros detalles de la situación que vivían como pareja.

Otro vecino coincidió en que ambos tenían problemas y que, en ocasiones, percibía actitudes agresivas. Sin embargo, señaló que en el trato diario parecían llevar una relación normal.

"Yo lo veía como una pareja estable, normal", comentó al recordar que ambos eran conocidos en el sector y acudían a los establecimientos de la zona como otros clientes.

La noticia causó tristeza entre quienes los trataban. Aunque los vecinos identificaban los celos y las diferencias como parte de la relación, aseguraron que no esperaban que la situación llegara a ese extremo.

Reacción de la comunidad

Los hechos ocurrieron la tarde del martes, cuando Ángel llamó al servicio de emergencias 911 para reportar que había asesinado a su esposa.

De acuerdo con la información inicial, Karla Berenice fue atacada con un machete y golpeada con un martillo. El reporte movilizó a las autoridades hasta la colonia Praderas, donde comenzaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido.