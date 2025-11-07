Cumple casi un año socavón abierto en Villa de Fuente; vecinos acusan omisión municipal

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Habitantes del sector Villa de Fuente denunciaron que desde hace más de nueve meses permanece abierto un drenaje y socavón en el cruce de las calles Iturbide y Guerrero, sin que el gobierno municipal haya atendido la situación.

De acuerdo con los colonos, el hueco, de aproximadamente un metro de diámetro y más de metro y medio de profundidad, representa un peligro constante para peatones, conductores y, especialmente, para los niños que transitan por la zona.

"Ya hemos levantado la queja varias veces, pero no han venido a taparlo. En la noche casi no se ve, y tememos que alguien pueda caer", expresó uno de los vecinos afectados.

Ante la falta de respuesta, los residentes han optado por colocar ramas y objetos visibles alrededor del drenaje como medida preventiva para advertir a los automovilistas y evitar accidentes.

Sin embargo, los vecinos aseguran que esta solución es temporal y exigen al municipio que repare la vialidad cuanto antes, antes de que ocurra una tragedia.