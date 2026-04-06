Hombre de 48 años vinculado a proceso por violación de menor en Piedras Negra

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un hombre de 48 años fue ingresado al Centro Penitenciario de Piedras Negras luego de ser vinculado a proceso por el delito de violación en perjuicio de una menor de 13 años, quien es su hijastra, informó la Fiscalía General de Justicia.

El imputado, identificado como José Enrique N, enfrenta cargos por hechos ocurridos en la colonia Lomas de Santiago, en esta ciudad. Tras su detención, el caso fue judicializado y presentado ante un juez durante la audiencia inicial.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, durante la diligencia se acreditaron datos de prueba suficientes, lo que permitió que la autoridad judicial dictara el auto de vinculación a proceso.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada, por lo que el acusado permanecerá recluido en el penal de Piedras Negras mientras continúa el proceso legal en su contra.

Detalles confirmados

Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público recabará mayores elementos para fortalecer la carpeta.

El funcionario reiteró que se trata de un delito grave, por lo que el imputado seguirá su proceso en reclusión hasta que se determine su situación jurídica conforme avancen las etapas judiciales.