Dos asaltos violentos movilizan a autoridades en colonias Bravo y Año 2000

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Dos hechos de violencia registrados en distintos sectores de la ciudad generaron la movilización de corporaciones de seguridad, sin que hasta el momento se reporten detenidos.

El primer incidente ocurrió en la colonia Bravo, donde un hombre fue atacado dentro de su vivienda ubicada en la calle Netzahualcóyotl. La víctima, identificada como Jesús Pérez Sánchez, de 42 años, declaró que mientras dormía fue sorprendido por dos individuos conocidos como "El Chato" y "El Cuate".

Según su testimonio, los agresores le exigieron el pago de una deuda de 300 pesos relacionada con un Modelorama. Tras negarse por no contar con el dinero, fue golpeado y despojado de su teléfono celular, tras lo cual los responsables huyeron.

¿Qué ocurrió en la colonia Año 2000?

Poco después, en la colonia Año 2000, un menor de edad identificado como Alejandro "N", de 14 años, reportó haber sido víctima de asalto en el cruce de las calles Mar de Cortés y Juan Pablo II. El joven indicó que dos sujetos lo amenazaron con un arma blanca para quitarle una cachucha.

Acciones de la autoridad

Autoridades de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila informaron que en ninguno de los casos hubo detenciones, por lo que exhortaron a las víctimas a presentar las denuncias correspondientes para avanzar en las investigaciones.