Descartan caso de rickettsiosis en la colonia Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Autoridades de salud descartaron un caso de rickettsiosis que se mantenía como sospechoso en la colonia Bravo, luego de que los estudios practicados al paciente confirmaran un resultado negativo.

El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, Roberto Belloc Sandoval, informó que se trató de un caso probable con antecedentes mínimos, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de vigilancia epidemiológica.

"Se tuvo un caso probable de rickettsiosis, pero ya fue descartado. Como se había señalado, era una sospecha muy leve por el antecedente; aun así, se realizó el muestreo y las acciones correspondientes, y el resultado salió negativo", explicó.

El especialista subrayó que, tras este resultado, no existen casos sospechosos ni confirmados de la enfermedad en la región, la cual históricamente se ha mantenido libre de rickettsiosis.

Añadió que, pese a la ausencia de casos, se mantiene la vigilancia epidemiológica de manera permanente, además de exhortar a la población a mantenerse atenta y aplicar medidas preventivas, especialmente en el control de garrapatas.

"Seguimos igual, no ha habido casos en la jurisdicción; únicamente pedimos a la población estar al pendiente y reforzar las acciones de prevención", indicó.

Las autoridades reiteraron que continuarán con las labores de monitoreo y atención oportuna ante cualquier posible caso, a fin de evitar riesgos a la salud pública.