Cuerpo de menor que murió ahogado en el rio bravo, ya fue entregado

Piedras Negras, Coah. – El cuerpo localizado sin vida la mañana del lunes en el Río Bravo, a la altura del asta monumental, fue identificado como el de un menor de 13 años, informó la Fiscalía General de Justicia.

El delegado regional, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que el fallecido era Alexis Osvaldo N., habitante de la colonia Lázaro Cárdenas, quien fue arrastrado por la corriente el domingo por la tarde mientras nadaba con otros jóvenes y dos adultos. De estos últimos, uno logró ser rescatado a tiempo.

Familiares del adolescente acudieron al Servicio Médico Forense para realizar la identificación oficial del cuerpo. Tras la entrega del mismo, las autoridades descartaron cualquier indicio de violencia.

"El caso fue archivado al confirmarse que se trató de un accidente, sin responsabilidad penal involucrada", aseguró Rodríguez Ríos.