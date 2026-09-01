Necropsias descartan golpes de calor en dos muertes registradas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Los estudios forenses realizados a dos personas encontradas sin vida el pasado viernes en distintos puntos de Piedras Negras descartaron que las altas temperaturas hayan provocado sus muertes.

La Fiscalía General del Estado estableció, mediante las necropsias, que ambos fallecimientos fueron consecuencia de un infarto fulminante, por lo que no estuvieron relacionados con golpes de calor.

Uno de los cuerpos fue localizado en una banca de la plaza de la colonia San Joaquín, mientras que el segundo se encontraba en el patio de una vivienda de la colonia Tierra y Esperanza.

En un primer momento, las condiciones climáticas llevaron a considerar el golpe de calor entre las posibles causas de ambos decesos. Sin embargo, los dictámenes forenses permitieron determinar que se trató de muertes por causas naturales.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte, informó que no se encontraron indicios que apuntaran a la comisión de algún delito.

Ante ello, las autoridades dieron por concluidas las respectivas carpetas de investigación, una vez establecidos los resultados de las necropsias.

Tras el reconocimiento y la reclamación de los cuerpos, ambos fueron entregados a sus familiares, con lo que concluyeron las diligencias correspondientes.