Es Coahuila impenetrable

SALTILLO, COAH. - El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, reiteró que el Estado está blindado contra los intentos de ingreso de integrantes de células delictivas, ello luego de los hechos violentos que se registraron el pasado martes tras un enfrentamiento en Juárez, en donde un elemento de la policía estatal perdió la vida y dos más fueron heridos de gravedad.

El mandatario detalló que el reporte se recibió en la Policía Municipal, por lo que el comandante y sus escoltas salieron a atenderlo en los límites de Coahuila con Nuevo León, cuando se toparon con hombres armados que los agredieron a balazos: “Lamentablemente falleció un policía y hay dos heridos más, estables, pero delicados”.

Riquelme Solís destacó el valor de las corporaciones policiacas que protegen a Coahuila y afirmó que ya tuvo comunicación con el General comandante del 11 Regimiento del Ejército Mexicano para poder establecer operativos en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional que les permitan pasar los límites territoriales y de esta manera, tener vigilancia permanente por tierra y aire.

“El ataque del martes no fue en nuestra jurisdicción; sin embargo, los elementos acudieron a un llamado de auxilio de manera responsable, pero fueron emboscados, por ello trabajaremos con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, pues son bases mixtas que pueden apoyar en casos de emergencia en los límites territoriales y aunque nuestra policía puede ayudar a las comunidades que colindan con Coahuila, es necesario que sean más elementos de refuerzo”; expresó el gobernador.

Miguel Ángel Riquelme Solís añadió: “Estamos cuidando a nuestro territorio, pero los elementos también cruzan para proteger a las familias que piden ayuda en los límites de Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, en ocasiones no son suficientes para hacer esta labor y es cuando suceden los enfrentamientos con los criminales, porque buscan emboscar a los policías; estas acciones son diferentes a los operativos que hacemos con las Fuerzas Armadas, pues es mayor el número de agentes que participan”.

El gobernador de Coahuila aseguró que los sucesos como el del pasado martes no tienen que ver con la delincuencia organizada hacia el interior de Coahuila: “La policía acude en salvaguarda no solamente de nuestra población, sino también de las comunidades pegadas a Coahuila, que son los ejidos y cruzan para protegerlos”.