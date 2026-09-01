Escopeta hallada en vehículo tras riña pone a pareja bajo investigación en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Una escopeta localizada en el interior de un vehículo llevó a elementos policiacos a poner a disposición del Ministerio Público a una pareja, luego de una riña registrada en la colonia Cumbres, donde presuntamente una persona habría sido amenazada con el arma.

Los detenidos son Rogelio N, de 29 años, y Laura N, de 35, cuya situación jurídica deberá ser determinada por el Ministerio Público dentro del plazo establecido por la ley.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte, la autoridad ministerial ya integra la carpeta de investigación para establecer qué ocurrió durante el enfrentamiento y deslindar responsabilidades.

La indagatoria también dependerá de que la persona que habría sido amenazada formalice su denuncia ante la autoridad, mientras se realizan las diligencias para determinar quién tenía en su poder la escopeta y cuál fue su participación en el conflicto.

En un primer momento, policías también retuvieron a dos adolescentes, de 14 y 15 años. Ambos quedaron en libertad después de que las primeras investigaciones no aportaran elementos para acreditar que hubieran participado en la riña.

Detalles confirmados

La Fiscalía mantiene abiertas las diligencias para precisar la secuencia de los hechos y establecer si el arma asegurada fue utilizada para amenazar a la presunta víctima.

Por ahora, Rogelio N y Laura N mantienen su condición de inocentes y deberán ser considerados como tales mientras no exista una resolución judicial que determine lo contrario.