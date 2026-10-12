Detienen a estadounidense con armas en el Puente Internacional Uno

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Una segunda revisión en el Puente Internacional Uno permitió a elementos de la Guardia Nacional detectar dos armas de fuego y 101 cartuchos útiles en una pickup conducida por una persona de origen estadounidense, quien fue detenida cuando intentaba ingresar a México.

El hallazgo ocurrió durante la inspección de una Ford Ranger modelo 1993, con placas del estado de Texas, cuyo conductor fue enviado a una revisión adicional por las autoridades fronterizas.

Detalles del hallazgo de armas

Al examinar el vehículo, los elementos localizaron una pistola calibre 9 milímetros, otra calibre .32 y 101 cartuchos útiles de distintos calibres. Tras el aseguramiento, el detenido y los objetos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), que inició el procedimiento correspondiente.

Posteriormente, la persona fue puesta a disposición de un juez federal en Torreón, Coahuila, donde se realizaría la audiencia inicial para definir su situación jurídica.