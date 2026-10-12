Suman más restos óseos en investigación sobre hallazgo en arroyo

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La investigación por el hallazgo de restos óseos en un arroyo del par vial Alejo González tuvo un nuevo avance durante el fin de semana, luego de que fueran localizadas otras dos piezas en el mismo punto donde el 2 de octubre se encontraron 32 fragmentos.

El reporte fue realizado el sábado 10 de octubre por personas que efectuaban labores de limpieza en el cauce, situado entre la avenida 16 de Septiembre y Heroico Colegio Militar. Entre los indicios recolectados se observó una posible mandíbula, cuyo origen deberá ser confirmado mediante estudios periciales.

Avances en la investigación

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales acudieron al sitio para realizar el levantamiento de las piezas y dar continuidad a las diligencias.

Explicó que los especialistas deberán establecer si los restos son humanos y elaborar un dictamen de antropología forense para determinar su temporalidad. También se analizará si las piezas encontradas en ambas fechas corresponden a un mismo cuerpo.

Análisis forense y búsqueda de identidad

Los indicios serán sometidos a estudios de laboratorio para obtener perfiles genéticos y efectuar pruebas de ADN, con las que se buscará avanzar en la identificación.

Hasta ahora, la Fiscalía no cuenta con una identidad confirmada ni ha establecido una relación directa entre los restos y alguna carpeta de investigación por desaparición de personas.

Las indagatorias continúan abiertas y los nuevos indicios se integrarán como ampliación del informe policial homologado elaborado tras el primer hallazgo, mientras se esperan los resultados de los análisis forenses.