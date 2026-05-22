Estudiante de Escuela Secundaria Técnica 38 desaparecido en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un estudiante de primer grado de la Escuela Secundaria Técnica número 38 fue reportado como desaparecido, luego de que se le viera por última vez en su domicilio de la colonia Acoros, en Piedras Negras.

Se trata de Jesús Alejandro Hernández Torres, de 13 años de edad, quien desapareció el pasado miércoles 20 de mayo, de acuerdo con la información proporcionada por sus familiares.

Detalles confirmados

Según el reporte, el menor salió de su vivienda y desde ese momento se desconoce su paradero, por lo que sus familiares acudieron ante la Agencia Especializada de Personas Desaparecidas para interponer la denuncia correspondiente.

Tras recibir el reporte, las autoridades activaron el protocolo de búsqueda para tratar de localizar al adolescente.

Acciones de la autoridad

Hasta el momento, Jesús Alejandro Hernández Torres continúa sin ser localizado, mientras elementos de la Agencia de Investigación Criminal mantienen las investigaciones y recorridos para dar con su paradero.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que pueda contribuir a la localización del menor.