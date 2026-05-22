Activan búsqueda para localizar a menor desaparecido en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado activó un reporte de búsqueda para localizar al menor Jesús Alejandro Hernández Torres, de 13 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 20 de mayo en la colonia Acoros de Piedras Negras.

De acuerdo con la ficha de búsqueda 051/2026, el adolescente es de nacionalidad mexicana, complexión delgada y mide aproximadamente 1.50 metros de estatura. Tiene cabello lacio color castaño y como seña particular presenta una marca en la frente.

Al momento de su desaparición vestía pantalón color azul marino y una camisa blanca con rayas.

Las autoridades informaron que hasta el momento se desconoce su paradero, por lo que solicitaron el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayude a localizarlo.

La Fiscalía de Personas Desaparecidas puso a disposición el número de emergencias 911 y el teléfono (844) 438-07-00 para recibir reportes o datos que contribuyan a su ubicación.