Persecución acaba con dos detenidos en La Pryor por intento de contrabando

EAGLE PASS, TX. – Una intensa persecución ocurrida la noche del sábado en el sur de Texas culminó con la detención de dos personas, tras un intento de contrabando de indocumentados.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente comenzó cuando el conductor de un Dodge Challenger azul evadió un punto de inspección de la Patrulla Fronteriza en Eagle Pass y emprendió la huida con dirección al poblado de La Pryor.

Durante la persecución, el vehículo circuló en sentido contrario y alcanzó velocidades de hasta 110 millas por hora, provocando daños al impactarse contra una señal de tránsito. Los agentes desplegaron dispositivos para detener la unidad, logrando interceptarla finalmente cerca de una gasolinera Valero.

El conductor, un menor de 17 años originario de San Antonio, y su acompañante, un migrante indocumentado, fueron asegurados y atendidos por personal médico antes de ser puestos a disposición de la Patrulla Fronteriza.

El vehículo quedó bajo resguardo de las autoridades, quienes también notificaron los daños causados a la infraestructura vial como parte del informe del incidente.