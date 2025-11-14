Menor denuncia agresión afuera de la secundaria Técnica 38; Fiscalía recaba testimonios

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Fiscalía General del Estado, a través del Área de Atención Temprana, investiga una denuncia presentada por una estudiante de la Escuela Secundaria Técnica 38, quien reportó haber sido agredida por otras alumnas en el exterior del plantel.

¿Qué ocurrió?

El delegado de la Fiscalía en la región norte confirmó que se trata de una menor de edad, razón por la cual la dependencia mantiene reserva sobre los detalles, conforme a lo establecido por la legislación especial para adolescentes. Indicó que el motivo de la agresión aún no ha sido precisado, pues la denuncia continúa en proceso de integración.

El funcionario detalló que ayer se tuvo conocimiento del ingreso de la joven a recibir atención médica y que este viernes se formalizó la denuncia correspondiente. Subrayó que en estos momentos se recaban datos, testimonios y la información relacionada con las posibles responsables.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Asimismo, explicó que el dictamen médico será fundamental para clasificar las lesiones y avanzar en la indagatoria, aunque, de acuerdo con el reporte preliminar, la estudiante se encuentra estable de salud.

Por ahora no se han realizado detenciones, y la Fiscalía busca obtener declaraciones de directivos, personal escolar y testigos con el fin de esclarecer completamente lo ocurrido. La institución educativa, añadió, ya mantiene coordinación con las autoridades ministeriales.