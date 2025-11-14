Fiscalía analiza señalamientos contra empleada de Fester tras robo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Fiscalía General continúa integrando la carpeta de investigación relacionada con el presunto robo registrado en la empresa Fester, ubicada en la avenida Emilio Carranza, donde una trabajadora fue señalada por su posible implicación.

De acuerdo con la denuncia presentada, el caso involucra un presunto quebrantamiento de la confianza con un faltante cercano a los 90 mil pesos. A partir de ello, se iniciaron las acciones ministeriales para esclarecer la situación.

¿Qué ocurrió?

Las diligencias incluyen la toma de declaraciones, revisión de documentación e inspección de material interno, a fin de determinar cómo ocurrió la posible sustracción y si la empleada tuvo alguna participación.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte, Rigoberto Rodríguez Ríos, explicó que la mujer fue puesta a disposición por el delito de abuso de confianza, pero enfatizó que, respecto al señalamiento adicional por sustracción de dinero, aún no se ha acreditado oficialmente su involucramiento.

"Existe una manifestación de los dueños sobre la sustracción de dinero, pero en este momento la Fiscalía no cuenta con información que la vincule directamente", declaró.

¿Cuál es la situación jurídica de la empleada?

Sobre la situación jurídica de la detenida, el funcionario precisó que se encuentra corriendo el plazo constitucional de 48 horas. Rodríguez Ríos agregó que ya han sido entrevistados trabajadores y familiares relacionados con el caso, y que la representación social continúa recabando elementos para una determinación final.