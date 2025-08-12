¡Se salva de milagro! Tren arrastra camioneta de Joaquín Barrón, de los Hermanos Barrón

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Joaquín Barrón, integrante del legendario grupo musical Hermanos Barrón , sobrevivió milagrosamente luego de que un tren embistiera y arrastrara su camioneta más de 20 metros la mañana de este martes.

El accidente ocurrió en el cruce ferroviario entre las calles Mina y Prolongación Bravo , en el sector Villa de Fuente , cuando Barrón, un adulto mayor, no advirtió la proximidad de la locomotora. La pesada máquina impactó el costado izquierdo de su Buick Encore color morado, con placas de Texas, destrozándolo casi por completo.

Testigos relataron que la camioneta fue arrastrada varios metros mientras sonaban los frenos del tren, provocando momentos de pánico entre quienes presenciaron el hecho. Milagrosamente, Barrón salió ileso , sin más consecuencias que el susto y la pérdida total de su vehículo.