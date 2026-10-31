Moviliza evento a corporaciones en la carretera federal 2

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una concentración de vehículos sobre la carretera federal 2, a la altura de un lienzo charro, movilizó la noche del viernes a corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia, luego de que se reportara una numerosa presencia de unidades en el sector.

Evento religioso moviliza a las autoridades

Al arribar al lugar, elementos de Tránsito y Vialidad descartaron que se tratara de un accidente automovilístico y confirmaron que la concentración vehicular estaba relacionada con la realización de un evento religioso.

Ante la cantidad de asistentes y el considerable flujo de vehículos, las corporaciones desplegaron acciones de vigilancia y control de la circulación para prevenir percances y mantener el orden en la zona.

Acciones de vigilancia y control de tráfico

Al operativo también se sumaron elementos de Protección Civil y Bomberos, así como personal del Ejército Mexicano, quienes permanecieron en el sitio para realizar labores de vigilancia, proximidad y apoyo ante cualquier eventualidad.

La presencia de las distintas corporaciones permitió mantener el control y la vigilancia durante el desarrollo de la concentración, sin que se reportaran incidentes relacionados con el evento.