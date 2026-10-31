Golpean a hombre cuando regresaba a su domicilio en Villas del Carmen

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un hombre de 42 años fue hospitalizado luego de ser agredido físicamente por varios sujetos cuando caminaba rumbo a su domicilio en la colonia Villas del Carmen. Pese a la movilización policiaca para localizar a los responsables, no se reportaron personas detenidas.

Detalles de la agresión

El afectado, identificado como Alberto Sánchez, relató que la noche del viernes transitaba por la calle Mar Negro, a corta distancia de llegar a su vivienda, cuando fue interceptado por varios individuos que comenzaron a golpearlo.

Ante las lesiones que presentaba, paramédicos del Departamento de Bomberos acudieron al lugar y lo trasladaron al Hospital General Doctor Salvador Chavarría para recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como estable.

Acciones de las autoridades

Tras la agresión, elementos policiacos realizaron recorridos por el sector para tratar de ubicar a los responsables, sin resultados positivos. Por su parte, agentes de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de los hechos y orientaron al afectado para que acudiera ante las autoridades correspondientes a formalizar la denuncia.