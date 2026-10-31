Aprovechan ausencia del propietario y saquean vivienda en la colonia Montes

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un domicilio de la colonia Montes fue saqueado por desconocidos que aprovecharon la ausencia de su propietario para ingresar por la fuerza y sustraer diversos artículos de valor, entre ellos aparatos electrónicos, joyas, herramientas, ropa y dinero en efectivo.

Detalles del robo

El afectado, identificado como Rodrigo Fuentes, relató que salió de su vivienda desde temprana hora del viernes para cumplir con su jornada laboral. Sin embargo, al regresar por la noche al inmueble, ubicado sobre la calle Sierra Mojada, descubrió que la puerta principal presentaba daños.

Al ingresar para verificar lo ocurrido, encontró varias habitaciones revueltas y sus pertenencias fuera de lugar. Al revisar sus bienes, confirmó que los responsables habían sustraído distintos objetos de su propiedad.

Acciones del propietario

El propietario señaló que desconoce quién o quiénes pudieron cometer el robo, por lo que manifestó que acudiría ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente y solicitar que se investiguen los hechos.