Riña campal entre jóvenes y adultos desata movilización policiaca en Villa Real

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una confrontación entre varios jóvenes terminó en una riña campal luego de que adultos se sumaran al enfrentamiento en un predio del fraccionamiento Villa Real.

El incidente fue reportado la noche del viernes, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre una pelea en un terreno ubicado entre el bulevar De las Flores, la calle Príncipe Enrique y la prolongación Aguavientos.

De acuerdo con los reportes, el conflicto comenzó con una discusión y posterior enfrentamiento entre varios jóvenes del sector, aparentemente menores de edad.

Intervención de adultos en el conflicto

Sin embargo, la situación escaló cuando algunos adultos intervinieron y se sumaron a la gresca, lo que incrementó la intensidad del enfrentamiento. Tras recibir el aviso, varias unidades de seguridad se movilizaron al lugar para atender el reporte;

no obstante, al llegar, los participantes ya se habían retirado y presuntamente resguardado en sus respectivos domicilios. Pese a la magnitud de la movilización, no se confirmaron la existencia de personas lesionadas ni se reportaron detenciones relacionadas con estos hechos.