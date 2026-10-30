Presenta Geely nueva Monjaro EM-i 2027 en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En un evento dirigido a clientes y público interesado en conocer las novedades de la marca, Geely Piedras Negras presentó oficialmente la nueva SUV Monjaro EM-i 2027, una camioneta híbrida enchufable que destaca por su tecnología, equipamiento y autonomía de hasta mil 200 kilómetros combinados.

El nuevo modelo llega al mercado con un precio inicial de 747 mil 900 pesos y una propuesta de movilidad que combina un motor de gasolina de 1.5 litros turbo con un sistema de propulsión eléctrica, para desarrollar hasta 335 caballos de fuerza y 667 Nm de torque en su versión GF.

De acuerdo con las especificaciones presentadas, la Monjaro EM-i ofrece una autonomía eléctrica de hasta 130 kilómetros bajo el ciclo NEDC en la versión GF, mientras que su autonomía combinada alcanza los mil 200 kilómetros. Además, puede acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en 5.8 segundos.

Entre sus principales características, incorpora 15 asistencias a la conducción, seis bolsas de aire, pantalla central HD de 15.4 pulgadas, cuadro de instrumentos completamente digital y sistema de sonido Flyme Sound con 16 bocinas.

En materia de confort, cuenta con asientos de piel alcántara, ventilación y calefacción en las plazas delanteras, función de masaje y asistente de voz, además de conectividad con Apple CarPlay y Android Auto mediante el sistema operativo Flyme Auto.

La versión GF también incorpora tracción integral mediante un segundo motor eléctrico en el eje trasero, con modos de conducción Snow, Off-Road y Sand, así como suspensión CCD, que ajusta la amortiguación en tiempo real de acuerdo con las condiciones del camino.

Otro de sus atributos es la capacidad de recuperar del 30 al 80 por ciento de batería en aproximadamente 15 minutos mediante carga rápida DC en la versión GF y 20 minutos en la GL.

En cuanto a garantías, la marca ofrece ocho años para motor y transmisión, además de cinco años de cobertura de defensa a defensa, incluido el sistema electrónico.

La agencia Geely Piedras Negras se encuentra ubicada en Heroico Colegio Militar número 1103, en la colonia Las Fuentes, donde los interesados pueden conocer el nuevo modelo y solicitar información sobre sus versiones y disponibilidad.