Encuentran a mujer tirada e inconsciente en colonia Las Fuentes

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia investiga la agresión sufrida por Adriana Jaime González, quien fue encontrada inconsciente y con múltiples golpes en plena vía pública del sector Las Fuentes durante la madrugada de este domingo.

El hallazgo fue reportado por un taxista en la calle Periodistas, casi esquina con Prolongación Jiménez, frente al estacionamiento de Walmart, quien solicitó auxilio a las autoridades. Socorristas del Cuerpo de Bomberos trasladaron a la víctima al Hospital General “Dr. Salvador Chavarría”, donde permanece internada en condición delicada.

De acuerdo con las primeras versiones de la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Civil de Coahuila, un grupo de mujeres que viajaban en un automóvil negro descendió del vehículo para agredir físicamente a la víctima antes de darse a la fuga.

Las autoridades mantienen un operativo activo para localizar a las agresoras y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para ubicar a familiares de la mujer lesionada y mantenerlos informados sobre su estado de salud.