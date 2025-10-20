Mujer de 67 años muere por explosión de gas; fue trasladada a Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una mujer identificada como Martha Guadalupe González Olivo, de 67 años, falleció tras sufrir quemaduras graves a causa de una explosión originada por una posible fuga de gas en su vivienda, ubicada en el municipio de Allende, Coahuila.

El incidente ocurrió alrededor de la una de la mañana del lunes, cuando la víctima intentaba encender el boiler en repetidas ocasiones dentro de su domicilio, ubicado en la calle Magisterio. Según los primeros reportes, la acumulación de gas, provocada por una fuga en un tanque, derivó en la explosión al momento de volver a accionar el aparato.

La mujer se encontraba sola en el inmueble y, pese a las lesiones sufridas, logró desplazarse hasta su habitación. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar el estruendo y observar los daños causados por la explosión.

Personal de emergencia acudió al sitio y trasladó a la afectada al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS, donde lamentablemente perdió la vida horas más tarde a consecuencia de las quemaduras.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el caso fue turnado al SEMEFO local para la práctica de la necropsia de ley, y confirmó que no se encontraron indicios de un acto delictivo, por lo que el fallecimiento fue clasificado como un accidente doméstico.