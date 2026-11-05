Simulan fuga de gas LP en ferrotanque durante capacitación

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con la participación de 24 elementos de Bomberos y Protección Civil de distintas regiones de Coahuila y Durango, Ferromex realizó un simulacro de fuga de gas LP en un carro tanque, como parte de la capacitación Seguridad en las operaciones ferroviarias.

El ejercicio se desarrolló este jueves 5 de noviembre en los patios de Ferromex, luego de dos jornadas de capacitación teórica y práctica sobre identificación de materiales peligrosos, equipos de protección personal y técnicas para contener fugas en carros tanque.

Alan Mora, jefe normativo de Materiales Peligrosos de Ferromex, explicó que el objetivo de estas actividades es fortalecer la preparación de los cuerpos de emergencia para responder ante incidentes relacionados con el transporte ferroviario de sustancias peligrosas.

Capacitación en Manejo de Materiales Peligrosos

Detalló que durante los días previos se abordaron temas como la clasificación e identificación de materiales transportados, el uso de trajes de protección especializados y la aplicación de equipos de taponamiento para controlar fugas.

La capacitación se realizó mediante el programa TRANSCAER, iniciativa de prevención y preparación ante emergencias con materiales peligrosos que surgió en Estados Unidos en 1986 y llegó a México en 2021, con la participación de Grupo México Transportes.

El comandante Francisco Contreras, coordinador regional de Protección Civil Estatal, destacó que en el ejercicio participaron elementos de Piedras Negras, Acuña, Nava, Morelos, Allende y otros municipios de la región de los Cinco Manantiales y la Región Carbonífera, además de personal procedente de Durango.

Ejercicio de Simulación y Respuesta

Explicó que durante la práctica se implementó el Sistema de Comando de Incidentes para distribuir responsabilidades, establecer zonas de seguridad y coordinar las labores de los equipos de respuesta.

También se realizaron ejercicios para delimitar las zonas caliente, tibia y fría, evaluar la dirección y velocidad del viento y establecer perímetros de evacuación, con apoyo de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia.

Por su parte, Hugo Zubeldia, director de Protección Civil y Bomberos de Morelos, informó que el simulacro comenzó alrededor de las 11:05 horas y tuvo una duración de 26 minutos con 41 segundos.

Precisó que la hipótesis contempló una fuga de gas LP en el ferrotanque y un incendio ficticio, por lo que se realizaron maniobras de contención y evacuaciones simuladas a distancias de 800 y 1,500 metros.

En el ejercicio participaron 24 bomberos con equipo de protección y respiración autónoma, así como siete paramédicos de la Cruz Roja. También se contó con ambulancias de Piedras Negras, Acuña y otras corporaciones, además de unidades de Bomberos de Nava.

Como parte de los escenarios de atención, se simuló que un bombero sufrió una caída desde una altura superior a tres metros, con una posible fractura de fémur. El elemento recibió atención prehospitalaria por parte de los paramédicos.

Contreras señaló que la capacitación permitió actualizar conocimientos y fortalecer la coordinación entre las corporaciones, aunque reconoció que todavía existen necesidades de equipamiento y personal especializado para responder a emergencias de esta naturaleza.

Agregó que la región enfrenta riesgos relacionados con el traslado de combustibles e hidrocarburos, tanto por carretera como por ferrocarril, por lo que consideró necesario mantener este tipo de ejercicios.