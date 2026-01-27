Deja SIMAS sin agua a 50 mil nigropetenses

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Al menos 31 colonias de Piedras Negras, donde habitan más de 50 mil personas, permanecen sin agua potable desde la madrugada de este lunes, a consecuencia de fallas en dos sistemas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas).

El corte en el suministro se originó por la fractura de una tubería de 20 pulgadas de diámetro, ubicada en el bordo norte y la calle Anáhuac, infraestructura que abastece a sectores del norte y poniente de la ciudad, en medio del periodo de bajas temperaturas.

Aunque el desperfecto fue detectado desde temprana hora, fue hasta varias horas después cuando se notificó a la población, estimándose un tiempo de reparación no menor a seis horas.

Acciones de la autoridad

Autoridades municipales señalaron que, durante la contingencia invernal, se han incrementado los problemas en los servicios de agua y drenaje, con reportes de drenajes colapsados en sectores como Villa de Fuente, así como medidores dañados por el intenso frío, situación que ha afectado a miles de familias.