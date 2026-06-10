Muere adulto mayor mientras realizaba trámites en oficinas del INE de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un adulto mayor falleció la tarde de este miércoles al interior de las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE), ubicadas sobre la avenida Lázaro Benavides, en la colonia Palmas de Piedras Negras, mientras presuntamente realizaba diversos trámites.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba dentro de las instalaciones cuando repentinamente se desvaneció frente a otras personas que también acudían al inmueble.

Tras percatarse de la situación, testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Al lugar acudieron socorristas del Heroico Cuerpo de Bomberos y elementos de Seguridad Pública Municipal para brindarle atención médica.

Sin embargo, luego de realizar una valoración, los paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Acciones de la autoridad

Ante el fallecimiento, las autoridades procedieron a acordonar el área y dieron aviso a las instancias correspondientes para llevar a cabo las diligencias de ley, así como las investigaciones necesarias para determinar las causas exactas del deceso.

Identidad del fallecido

Hasta el cierre de esta edición, la identidad de la persona fallecida no había sido revelada por las autoridades. Se espera que en las próximas horas se proporcione información adicional sobre este lamentable hecho ocurrido en las oficinas del INE de Piedras Negras.