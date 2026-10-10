Hallan más restos óseos en Piedras Negras; reabren investigación

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La localización de nuevos restos humanos movilizó nuevamente a las autoridades la mañana de este sábado en un extenso predio ubicado sobre el par vial Alejo González, ocho días después del hallazgo de una osamenta en un arroyo a espaldas de los restaurantes McDonald's y Church's.

El primer descubrimiento ocurrió el pasado 2 de octubre y provocó un amplio despliegue de corporaciones de seguridad e investigación.

Los elementos permanecieron durante varias horas en el sitio para realizar las diligencias correspondientes, mientras la vialidad fue cerrada al tránsito vehicular. Posteriormente, trascendió que la osamenta localizada inicialmente correspondería a una mujer; sin embargo, las autoridades no han establecido públicamente su identidad y las investigaciones continúan para esclarecer el caso.

Nuevos hallazgos en el predio

Ocho días después, el reporte de nuevos restos en el mismo sector obligó a las corporaciones a regresar al predio y ampliar el perímetro de seguridad. Como consecuencia, la circulación vehicular permanece restringida en un tramo más extenso de la avenida.

Investigación en curso

Personal de las corporaciones investigadoras lleva a cabo las diligencias para determinar la cantidad y naturaleza de los restos encontrados, así como establecer si existe alguna relación entre este hallazgo y la osamenta localizada el 2 de octubre.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuántos restos fueron encontrados en esta nueva intervención ni han proporcionado datos que permitan establecer la identidad de la persona a la que pertenecen.