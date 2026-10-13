Hombre asesina a su esposa con machete y martillo

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Un hombre de 45 años fue asegurado por las autoridades luego de reportar al 911 que había asesinado a su esposa, Karla Berenice Hernández de la Cruz, de 35 años, en una vivienda de la colonia Praderas, en Piedras Negras.

El caso, investigado inicialmente como un posible feminicidio, se reportó cerca de las 16:00 horas de este martes, cuando Ángel N.

Detalles del crimen

llamó a los servicios de emergencia y señaló que había privado de la vida a su pareja en el domicilio ubicado en la calle Presbítero Carlos Aguilar.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al inmueble, donde encontraron a la mujer con múltiples lesiones provocadas, presuntamente, con un machete, además de golpes con un martillo.

Tras confirmar el hallazgo, las autoridades ordenaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicaría la necropsia de ley para establecer las causas precisas de la muerte.

El hombre fue asegurado y quedó a disposición de las autoridades, que realizarían las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la clasificación jurídica del caso.

Motivos de la agresión

De manera extraoficial, trascendió que una discusión por problemas económicos habría sido el motivo de la agresión. También se mencionó que ambos presuntamente consumían sustancias ilícitas; sin embargo, estos datos no habían sido confirmados oficialmente.