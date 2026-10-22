Repuntan consultas por males respiratorios ante descenso de temperaturas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El descenso de las temperaturas en la región generó un ligero incremento en las consultas médicas por enfermedades respiratorias en centros y unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó su titular, Roberto Baeza Díaz.

El funcionario señaló que los padecimientos afectan principalmente a los grupos más vulnerables, entre ellos adultos mayores, menores de 10 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Aumento de Enfermedades Respiratorias

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el escurrimiento nasal, los ojos llorosos y la tos, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones ante los cambios de temperatura.

Baeza Díaz aseguró que las unidades de salud cuentan con personal médico y abasto suficiente de medicamentos para atender el aumento en la demanda de consultas.

Recomendaciones para la Población

Asimismo, recomendó mantener actualizados los esquemas de vacunación, procurar una hidratación adecuada y evitar los cambios bruscos de temperatura para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.