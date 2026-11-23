PIEDRAS NEGRAS, COAH: Un juez determinó mantener en prisión a un hombre que presuntamente se atribuyó funciones como director del área de Alcoholes del Municipio, luego de que la Fiscalía consiguiera su vinculación a proceso por los hechos denunciados.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, informó que el señalado fue detenido por policías municipales y entregado al Ministerio Público, instancia que reunió los elementos de investigación para llevarlo ante la autoridad judicial.

La resolución se produjo después de que la defensa ejerciera su derecho a presentar datos de prueba con la intención de obtener la libertad del imputado. No obstante, el juez consideró que estos no eran suficientes para modificar la situación jurídica del acusado.

Además de la vinculación a proceso, se ordenó que permanezca bajo prisión preventiva justificada y se concedieron dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

El delegado señaló que la usurpación de funciones puede alcanzar una pena de hasta cuatro años de prisión, mientras que el delito de amenazas contempla una sanción de hasta tres años.

Aclaró que la Fiscalía puede continuar con la investigación por usurpación de funciones sin necesidad de que la persona afectada presente una querella, pues basta con que los hechos sean puestos en conocimiento del Ministerio Público mediante la denuncia correspondiente, incluso a través del informe policial homologado.

El representante de la Fiscalía agregó que el seguimiento de los asuntos judicializados forma parte de las instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montañez, para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y evitar la impunidad.