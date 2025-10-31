Lanzan nuevas tarjetas express para agilizar cruces en Puentes Internacionales de Eagle Pass

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El Sistema de Puentes Internacionales de Eagle Pass informó que ya están disponibles las nuevas tarjetas express, con las cuales los automovilistas podrán cruzar más rápido hacia México.

Las autoridades aclararon que quienes actualmente cuentan con una tarjeta VIP vigente no necesitan reemplazarla ni tramitar una nueva, ya que seguirá funcionando con el nuevo sistema de cobro automatizado.

Para los nuevos usuarios, el registro deberá efectuarse en línea y, posteriormente, acudir en persona a las oficinas del Puente Internacional Dos para recoger la tarjeta. El trámite, señalaron, es rápido y sencillo.

Al presentarse para la entrega, los solicitantes deberán llevar la dirección IP enviada a su correo electrónico. En caso de tener dificultades con el registro digital, podrán acudir directamente a las oficinas, donde personal del sistema brindará asistencia personalizada.

Entre los recordatorios, se indicó que después de recibir la nueva tarjeta debe esperarse un lapso de 24 horas antes de utilizarla.

Asimismo, se precisó que los usuarios comerciales deberán acudir directamente a las oficinas para cualquier solicitud o trámite relacionado con sus cuentas.