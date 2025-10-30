Acusan abuso policial en Piedras Negras tras presunta detención arbitraria de ciclista

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — A través de redes sociales, ciudadanos denunciaron un presunto abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal de Piedras Negras, quienes habrían detenido y revisado arbitrariamente a un hombre que circulaba en su bicicleta sobre la calle Adolfo López Mateos.

Según la publicación, la unidad 2553 de la corporación se habría detenido en sentido contrario y de manera abrupta, "como si se tratara de un asalto o un hecho de alto impacto", para interceptar al ciudadano, cuyo "delito", señalan los usuarios, fue andar en bicicleta.

Testigos refirieron que los oficiales realizaron una revisión de cartera, teléfono y corporal sin motivo aparente ni orden que la justificara, situación que fue calificada como un acto de hostigamiento y perfilamiento por apariencia.