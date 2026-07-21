Fernando N. enfrenta proceso por disparar a su esposa en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un ciudadano estadounidense fue vinculado a proceso por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar, luego de que presuntamente disparara contra su esposa durante una discusión ocurrida en la colonia Buenavista Norte.

El imputado, identificado como Fernando N., de 44 años, permanecerá internado en el Centro Penitenciario de Piedras Negras por disposición de un juez, mientras avanza el proceso penal en su contra.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Los hechos que dieron origen a la causa ocurrieron el 24 de enero de 2021, cuando, de acuerdo con la carpeta de investigación, el acusado sostuvo una discusión con su esposa, Ethel Karina Rubio Martínez, de 39 años. Durante el altercado, presuntamente tomó un arma de fuego calibre .22 y accionó el arma contra la mujer, quien resultó lesionada por un impacto en el costado derecho, a la altura de las costillas. La agresión, según las investigaciones, ocurrió en presencia de los hijos menores de edad de la pareja.

Acciones de la autoridad

La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica y, tras recuperarse, presentó la denuncia que permitió integrar la carpeta de investigación y obtener una orden de aprehensión contra el presunto responsable. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que durante la audiencia inicial el juez consideró suficientes los datos de prueba presentados por la representación social para dictar el auto de vinculación a proceso.

Consecuencias del caso

Como medida cautelar, el juzgador ordenó que Fernando N. permanezca en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Piedras Negras, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, etapa en la que ambas partes podrán aportar nuevos elementos al expediente.