Lo vinculan por ataque con armas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Ángel Gabriel "N", de 19 años, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, cometido con ventaja, en grado de tentativa, tras un ataque presuntamente perpetrado con un machete y una navaja en la colonia División del Norte.

Durante la audiencia inicial, un juez determinó que existían elementos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal y dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra el imputado, quien permanecerá recluido en el Centro Penitenciario de Piedras Negras.

Detalles confirmados

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Miguel Garza y Revolución, donde la víctima, identificada como Jesús Efraín, fue presuntamente atacada con un machete y una navaja, sufriendo diversas lesiones.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que la resolución judicial permitió mantener la prisión preventiva, al considerar la gravedad del delito atribuido al imputado.

Acciones de la autoridad

Asimismo, el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, el Ministerio Público y la defensa podrán integrar nuevos datos de prueba para las siguientes etapas del proceso penal.