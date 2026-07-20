Apuñalan a hombre en la colonia Gobernadores; permanece grave en el hospital

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un hombre de 32 años permanece hospitalizado en estado grave tras ser atacado con un arma blanca por un sujeto que logró escapar, en hechos registrados en la colonia Gobernadores.

La víctima fue identificada como José Jonel Delgado Carmona, quien fue trasladado de emergencia al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde recibe atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la versión proporcionada por el afectado, momentos antes se encontraba en una gallera del sector y posteriormente salió a bordo de su bicicleta para comprar alimento. Durante el trayecto fue interceptado por una camioneta color verde.

Del vehículo descendió un individuo, al que identificó únicamente con el apodo de 'El Pelón', quien presuntamente lo atacó en repetidas ocasiones con un arma blanca antes de darse a la fuga.

Las autoridades médicas reportaron que las heridas habrían comprometido órganos vitales, por lo que el estado de salud del lesionado es considerado delicado.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Policía Civil Coahuila, acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan identificar y localizar al presunto responsable.