Perfilan al agresor por ataque con arma blanca en la colonia Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Las investigaciones por la agresión con arma blanca cometida contra José Gerardo Garza Rubio, de 29 años, registran avances relevantes y podrían derivar en una detención en los próximos días, informaron autoridades ministeriales.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, señaló que la Agencia de Investigación Criminal mantiene diversas líneas de investigación para esclarecer el ataque ocurrido durante el fin de semana en la colonia Bravo, en Piedras Negras.

De acuerdo con el funcionario, los agentes investigadores ya cuentan con elementos que permiten perfilar a un presunto responsable; sin embargo, las diligencias continúan para fortalecer la carpeta de investigación antes de ejercer acción penal.

Como parte de las indagatorias, también se analiza la posible participación de Edgar "N", quien permanece detenido por un delito distinto. Hasta el momento, no existe una imputación formal que lo relacione con la agresión, por lo que las autoridades continúan recabando datos de prueba.

La víctima permanece hospitalizada y su estado de salud continúa siendo reportado como grave, a consecuencia de las lesiones provocadas por arma blanca.