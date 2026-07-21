Sin Menera ....sigue el agua turbia en Piedras Negras; "es la infraestructura"

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La explicación oficial sobre el origen del agua turbia en la red de distribución de Piedras Negras cambió de rumbo. Ahora, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) atribuye el problema principalmente al deterioro acumulado de la infraestructura hidráulica y a equipos que llevan años sin recibir mantenimiento.

La nueva postura fue expuesta por el vocero del organismo, Alexis González, quien afirmó que la turbidez registrada en distintos sectores de la ciudad no obedece únicamente a las lluvias recientes ni al incremento del caudal del río Bravo, sino a fallas estructurales acumuladas durante décadas.

¿Qué declaró Alexis González sobre el agua turbia?

El cambio de versión ocurre tras la salida de Lorenzo Menera de la gerencia de SIMAS, decisión tomada por el alcalde Jacobo Rodríguez, quien mantiene actualmente el control administrativo del organismo ante la ausencia de un Consejo de Administración que permita designar formalmente a un nuevo gerente.

Durante la conferencia de este lunes, González aseguró que la Planta Potabilizadora 2 opera con equipos fuera de servicio, sistemas parcialmente funcionales y componentes que no han recibido mantenimiento durante años.

"El problema que se presentó no es propiamente por las lluvias, sino por un problema de infraestructura hidráulica grave", afirmó.

Explicó que dos compresores de aire, indispensables para la limpieza de los filtros de arena y el proceso de potabilización, presentan fallas: uno está fuera de operación y el otro trabaja únicamente a media capacidad.

Esta situación limita la remoción de sedimentos y favorece la presencia de turbidez en el agua, señaló.

Detalles sobre la Planta Potabilizadora 2

Añadió que la galería de válvulas presenta un deterioro severo. Según detalló, existen filtros que no han podido ser sometidos a labores de limpieza desde hace más de 15 años debido a que las válvulas no abren o cierran correctamente, lo que impide dar mantenimiento al sistema.

El vocero también señaló deficiencias en el área de dosificación química, donde las bombas encargadas de automatizar el tratamiento del agua presentan fallas o permanecen fuera de servicio desde hace aproximadamente tres años.

Como parte del diagnóstico, González enumeró otros rezagos en la Planta Potabilizadora 2: alrededor de 15 años sin reparación o mantenimiento integral de la galería de válvulas; tres décadas sin reemplazo ni mantenimiento mayor de los compresores de aire y los filtros de arena, y cerca de 12 años sin renovar el sistema de inyección automática de policloro y polímero.

De acuerdo con el funcionario, estas condiciones reducen la capacidad de respuesta del sistema cuando el agua del río Bravo presenta elevados niveles de turbidez.

"Todas estas actividades son la consecuencia del problema de la turbidez cuando viene alta del río por cualquier condición", sostuvo.

Cambios en la gestión de SIMAS

La explicación oficial contrasta con la postura sostenida por la Administración municipal en meses anteriores, cuando los problemas del organismo fueron atribuidos principalmente a la gestión encabezada por Lorenzo Menera.

Con el relevo en la conducción interna de SIMAS, la versión institucional ahora ubica el origen de las fallas en un rezago histórico de infraestructura hidráulica y mantenimiento, al reconocer que parte de los equipos esenciales para la potabilización opera con décadas de antigüedad y sin intervenciones mayores.