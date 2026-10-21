Suman 97 cateos en la Región Norte para frenar tráfico de drogas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la FGE en la Región Norte Uno, con sede en Piedras Negras, señaló que la cifra supera los registros de años anteriores, en respuesta a una estrategia impulsada por el fiscal general, Federico Fernández Montañez.

Aunque las diligencias también se han efectuado en Nava, Allende, Guerrero, Hidalgo y Villa Unión, la mayor parte de las órdenes judiciales se ha concentrado en Piedras Negras.

Estrategia de Intervención en Piedras Negras

El funcionario explicó que los operativos se desarrollan mediante la coordinación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad Pública y corporaciones federales, entre ellas el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

El objetivo, indicó, es impedir que las sustancias ilícitas lleguen a las familias y a la sociedad, mediante acciones dirigidas contra el tráfico, la comercialización y el suministro de drogas.

Resultados de los Cateos y Aseguramientos

Rodríguez Ríos agregó que los 97 cateos han permitido asegurar narcóticos, armas y otros objetos relacionados con posibles delitos, además de concretar detenciones y reunir elementos para fortalecer las carpetas de investigación.

Detalló que los indicios asegurados son integrados a las investigaciones ministeriales y que, cuando la cantidad de droga rebasa la competencia del fuero común, los casos son puestos a disposición de las autoridades federales.

El delegado sostuvo que estas intervenciones buscan reducir la capacidad de operación de personas y grupos delictivos, tanto mediante los aseguramientos como a través del seguimiento de los casos ante el Ministerio Público.