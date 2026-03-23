FGR asume investigación por narcolaboratorio en Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila, México.— La Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación de un caso relacionado con un presunto narcolaboratorio desmantelado en Piedras Negras, luego de que una persona fuera detenida durante un cateo.

El operativo fue realizado el pasado fin de semana en un domicilio de la colonia Ampliación Año 2000 por elementos de la Fiscalía General de Justicia, quienes aseguraron el inmueble y destruyeron el laboratorio clandestino.

Acciones de la autoridad

En el lugar también se decomisaron diversas sustancias y objetos ilícitos, además de concretarse la detención de un individuo presuntamente vinculado con estos hechos.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, confirmó que tanto el detenido como los indicios asegurados fueron turnados al Ministerio Público Federal, debido a que los delitos corresponden a su competencia.

Detalles confirmados

Ahora, será la FGR la encargada de integrar la carpeta de investigación y definir la situación jurídica del detenido, mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos.