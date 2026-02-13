Ampliación de ruta fiscal impulsará inversiones y competitividad en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La ampliación de la ruta fiscal en esta frontera detonará la competitividad regional y abrirá la puerta a nuevas inversiones, afirmó el empresario Isidro de los Santos Villarreal, al señalar que la obra permitirá fortalecer la posición estratégica de Piedras Negras frente a otros cruces del país.

Tras años de gestiones y análisis técnicos, el proyecto fue aprobado y busca agilizar el flujo comercial en uno de los puntos clave para el comercio exterior de Coahuila.

"Es un detonante muy grande para la industria, para Piedras Negras y para Coahuila. Somos la frontera más segura y eso nos pone en el mapa. Donde hay seguridad, hay crecimiento; donde hay crecimiento, hay desarrollo e inversiones", expresó.

El empresario reconoció que el entorno económico tanto en México como en Estados Unidos enfrenta un panorama complejo; no obstante, consideró que contar con infraestructura moderna permitirá a la región estar preparada ante un eventual repunte en el comercio.

Entre los beneficios inmediatos destacó la reducción del caos vial generado por la falta de carriles exclusivos para transporte de carga, situación que actualmente provoca congestionamientos entre camiones de carga, autobuses y vehículos particulares en el acceso al Puente Internacional I.

Con la ampliación se habilitarán carriles especiales para transporte pesado y vías independientes para automovilistas, lo que disminuirá tiempos de cruce y hará más eficiente la movilidad fronteriza.

De los Santos Villarreal subrayó que la nueva infraestructura permitirá competir con cruces estratégicos como Nuevo Laredo y Colombia, lo que podría traducirse en mayores flujos comerciales y nuevas inversiones no sólo del sector automotriz, sino de otros mercados interesados en instalarse en la región.

Respecto a los aranceles y la incertidumbre comercial, indicó que el escenario aún está en definición, aunque confió en que el mercado encontrará ajustes.

"Donde se cierra una puerta se abre otra. Hay que estar preparados. Tarde o temprano el mercado se va a ajustar o encontraremos la manera de ser más eficientes", apuntó.

El empresario destacó que el respaldo del gobernador Manolo Jiménez ha sido determinante para impulsar obras estratégicas, al priorizar la seguridad como base del crecimiento económico.

Reiteró que mejorar las condiciones del cruce fronterizo no sólo reducirá tiempos y ordenará el tráfico, sino que consolidará a Piedras Negras como una de las fronteras más competitivas del país.