Lo hiere su pareja y oculta la agresión; Joven de 22 años grave por lesión en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un hombre de 22 años ingresó en estado grave a un hospital de Piedras Negras tras sufrir una lesión provocada por un arma blanca. Aunque inicialmente aseguró que se había herido de manera accidental mientras manipulaba un cuchillo, la versión fue contradicha por un familiar.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el lesionado manifestó que se encontraba en su domicilio consumiendo bebidas alcohólicas cuando, al jugar con un cuchillo, se ocasionó una herida, por lo que solicitó a su madre que lo trasladara al Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" para recibir atención médica.

¿Cómo ocurrió la lesión?

No obstante, durante las entrevistas realizadas en el hospital, un familiar reveló que la lesión habría ocurrido tras una discusión con su pareja sentimental en un domicilio de la colonia Villa de Fuente. Según esa versión, la mujer presuntamente tomó un cuchillo y lo hirió para después abandonar el lugar con rumbo desconocido.

Pese a ello, el afectado se negó a respaldar esa versión y mantuvo que se trató de un accidente, presuntamente con la intención de evitar que su pareja enfrentara consecuencias legales por lo ocurrido.

Detalles confirmados

El personal médico diagnosticó una herida lacerante de aproximadamente 10 centímetros y reportó su estado de salud como grave.

Debido a que el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" no contaba con un médico cirujano al momento de la atención, el paciente fue trasladado a una clínica particular, donde continuaría recibiendo atención especializada mientras las autoridades investigan el caso para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.