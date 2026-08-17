Mujer permanece estable en hospital tras presunto consumo de sustancias

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La incertidumbre sobre las condiciones en que fue localizada llevó a Brenda N., de 40 años, al Hospital General "Salvador Chavarría", donde permanece estable y bajo vigilancia médica por los efectos que presuntamente habría provocado el consumo de alguna sustancia.

La mujer continúa internada mientras los especialistas evalúan su evolución y determinan el tratamiento necesario. Hasta el momento, no se ha precisado públicamente qué sustancia habría ingerido ni las circunstancias en que fue encontrada.

La madre de Brenda N. fue informada sobre su estado de salud por una vecina.

El caso llegó a conocimiento de la familia luego de que Francisca N., madre de Brenda, de 55 años, recibiera el viernes una llamada de una vecina que le informó sobre el estado de salud de su hija. Posteriormente, Francisca acudió al Hospital General "Salvador Chavarría" para conocer personalmente la situación, luego de enterarse también mediante publicaciones difundidas en redes sociales.

Brenda N. ha enfrentado problemas de consumo de drogas durante tres años.

La mujer explicó a las autoridades que su hija vive en situación de calle desde hace aproximadamente tres años y que durante ese periodo ha enfrentado problemas relacionados con el consumo de drogas. Personal médico reportó que Brenda se encontraba estable y que recibió atención para contrarrestar los efectos asociados con las sustancias que presuntamente consumió. Su permanencia en el nosocomio continuará hasta que los especialistas consideren que su estado de salud permite su egreso.

El Hospital General Salvador Chavarría evalúa la evolución de la paciente.

Por ahora, el caso es atendido principalmente desde el ámbito médico, mientras las autoridades mantienen el seguimiento correspondiente y la familia permanece al tanto de su recuperación. La eventual alta hospitalaria dependerá de la evolución de la paciente y de la valoración que realice el personal médico. Hasta el momento, no se ha informado que exista algún otro hecho relacionado con el ingreso de la mujer.