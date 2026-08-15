Patrulla municipal vuelca tras ser embestida; tres personas resultan lesionadas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Dos oficiales de la Policía Municipal de Piedras Negras y un ciudadano que había sido detenido resultaron lesionados luego de que la patrulla en la que viajaban volcara y diera dos vueltas completas tras ser embestida por un vehículo particular.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este sábado, en el cruce de la avenida Fidel Villarreal y el bulevar República, en el sector Tecnológico.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, un Nissan Maxima con placas de cartón circulaba por el bulevar República y habría cruzado dos semáforos en rojo, mientras que la patrulla municipal 2558 avanzaba por Fidel Villarreal con las torretas encendidas.

El impacto provocó que la unidad policial volcara y terminara sobre su propio eje.

Los dos agentes y el ciudadano que viajaba esposado en el asiento trasero fueron trasladados de emergencia al Hospital Inglés para su valoración médica.

Los tres fueron reportados con golpes leves, estables y fuera de peligro.

El alcalde publicó posteriormente en redes sociales que el conductor del vehículo particular se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, en el video se observa que, tras el accidente, los dos ocupantes del Nissan Maxima descendieron del vehículo y huyeron a pie. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho.

Detalles confirmados

Durante la misma madrugada, otra patrulla de la Policía Municipal fue impactada mientras se encontraba detenida durante una supuesta revisión a transeúntes en la colonia Lomas de Santiago.

El conductor del vehículo que la chocó habría estado en estado de ebriedad y fue detenido.

El percance dejó únicamente daños mínimos en la unidad oficial y no se reportaron personas lesionadas.